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В этом году 164 гази предоставлены современные электронные протезы

В этом году 164 гази предоставлены современные электронные протезы 13:42
Социальная защита
30 ноября 2021 г. 14:08
В этом году 164 гази предоставлены современные электронные протезы
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На заседании коллегии, состоявшемся в Министерстве труда и социальной защиты населения, говорилось о работе по оценке инвалидности.

Об этом Report сообщили в Министерстве.

Было отмечено, что за истекший период текущего года инвалидность была назначена около 51 тысячи лицам, 8 тысячам инвалидов было предоставлено более 40 тысяч протезно-ортопедических и других средств реабилитации, 173 военнослужащих с ампутированными нижними и верхними конечностями были обеспечены самыми современными электронными протезами 4-го поколения.

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Версия на азербайджанском языке Bu il 164 qazi ən müasir elektron protezlə təmin edilib

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