В этом году 164 гази предоставлены современные электронные протезы

13:42

На заседании коллегии, состоявшемся в Министерстве труда и социальной защиты населения, говорилось о работе по оценке инвалидности.

Об этом Report сообщили в Министерстве.

Было отмечено, что за истекший период текущего года инвалидность была назначена около 51 тысячи лицам, 8 тысячам инвалидов было предоставлено более 40 тысяч протезно-ортопедических и других средств реабилитации, 173 военнослужащих с ампутированными нижними и верхними конечностями были обеспечены самыми современными электронными протезами 4-го поколения.