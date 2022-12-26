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В этом году 16 679 раненых в первой Карабахской войне получили единовременные выплаты

В этом году 16 679 раненых в первой Карабахской войне получили единовременные выплаты В этом году проактивные выплаты единовременного пособия были назначены 16 679 лицам, получившим ранения в связи с военной службой в 1991-1997 годах.
Социальная защита
26 декабря 2022 г. 12:03
В этом году 16 679 раненых в первой Карабахской войне получили единовременные выплаты

В этом году проактивные выплаты единовременного пособия были назначены 16 679 лицам, получившим ранения в связи с военной службой в 1991-1997 годах.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Государственного фонда социальной защиты населения (ГФСЗ) Азербайджана Гималай Мамишов на пресс-конференции по итогам 2022 года.

По его словам, по указанной категории единовременная выплата назначена 441 жителю Нахчывана.

Мамишов отметил, что судом были удовлетворены обращения 1109 лиц, принимавших участие и получивших ранения в I Карабахской войне: "В обшей сложности, на все выплаты было направлено 105,5 млн манатов".

Глава ГФСЗ также сообщил, что через подсистему "Зафар" в текущем году около 86 тысяч человек получили пенсии ветеранов войны, выплаты были полностью произведены до 1 января.

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Версия на азербайджанском языке I Qarabağ müharibəsində yaralanan 16 679 şəxsə birdəfəlik ödəniş verilib

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