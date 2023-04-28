В этом году 13 тыс. граждан назначена инвалидность

За первый квартал 2023 года Государственным агентством медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения 13 003 гражданам была назначена инвалидность.

За первый квартал 2023 года Государственным агентством медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения 13 003 гражданам была назначена инвалидность.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Было отмечено, что 6 034 из них назначена первичная инвалидность, а 6 969 - повторная.

Оценка инвалидности проводилась через электронную систему, на основе информации медицинских учреждений.

Социальные выплаты определяются в проактивном порядке через электронную систему после назначения инвалидности.