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В этом году 13 тыс. граждан назначена инвалидность

В этом году 13 тыс. граждан назначена инвалидность За первый квартал 2023 года Государственным агентством медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения 13 003 гражданам была назначена инвалидность.
Социальная защита
28 апреля 2023 г. 12:03
В этом году 13 тыс. граждан назначена инвалидность

За первый квартал 2023 года Государственным агентством медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения 13 003 гражданам была назначена инвалидность.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Было отмечено, что 6 034 из них назначена первичная инвалидность, а 6 969 - повторная.

Оценка инвалидности проводилась через электронную систему, на основе информации медицинских учреждений.

Социальные выплаты определяются в проактивном порядке через электронную систему после назначения инвалидности.

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Версия на азербайджанском языке Bu il 13 min şəxsə əlillik təyin olunub

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