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В единые координационные центры обратились 3 250 членов семей шехидов и ветеранов войны

В единые координационные центры обратились 3 250 членов семей шехидов и ветеранов войны В единые координационные центры, созданные на основании указа президента Ильхама Алиева от 25 июня 2021 года, на сегодняшний день обратились 3 250 человек - члены семей шехидов, инвалиды войны и военнослужащие, получившие ранения в Отечественной войне (в
Социальная защита
15 ноября 2021 г. 16:26
В единые координационные центры обратились 3 250 членов семей шехидов и ветеранов войны
Report

В единые координационные центры, созданные на основании указа президента Ильхама Алиева от 25 июня 2021 года, на сегодняшний день обратились 3 250 человек - члены семей шехидов, инвалиды войны и военнослужащие, получившие ранения в Отечественной войне (в том числе 238 человек посредством колл-центра 142).

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, в центрах, функционирующих в Баку и Абшеронском районе, гражданам, относящимся к указанным категориям, предоставляются услуги в сфере занятости, социальной защиты, медико-социальной экспертизы, реабилитации, лечения, обследования и т.д.

Распределение обращений в центры выглядит следующим образом:

999 обращений по Министерству труда и социальной защиты населения;

1 335 обращений по Министерству обороны;

67 обращений по Министерству здравоохранения;

153 обращения по Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу;

190 обращений в местные органы исполнительной власти;

66 обращений в Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию;

206 обращений по Государственной коммерческой страховой компании;

238 обращений в колл-центр 142.

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Версия на азербайджанском языке Vahid əlaqələndirmə mərkəzlərinə 3 250 şəhid ailəsi üzvü və qazi müraciət edib

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