В единые координационные центры обратились 3 250 членов семей шехидов и ветеранов войны

В единые координационные центры, созданные на основании указа президента Ильхама Алиева от 25 июня 2021 года, на сегодняшний день обратились 3 250 человек - члены семей шехидов, инвалиды войны и военнослужащие, получившие ранения в Отечественной войне (в том числе 238 человек посредством колл-центра 142).
Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, в центрах, функционирующих в Баку и Абшеронском районе, гражданам, относящимся к указанным категориям, предоставляются услуги в сфере занятости, социальной защиты, медико-социальной экспертизы, реабилитации, лечения, обследования и т.д.
Распределение обращений в центры выглядит следующим образом:
999 обращений по Министерству труда и социальной защиты населения;
1 335 обращений по Министерству обороны;
67 обращений по Министерству здравоохранения;
153 обращения по Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу;
190 обращений в местные органы исполнительной власти;
66 обращений в Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию;
206 обращений по Государственной коммерческой страховой компании;
238 обращений в колл-центр 142.