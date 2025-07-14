В Джалилабаде уже 3 дня проблемы с подачей питьевой воды

В Джалилабаде уже 3 дня проблемы с подачей питьевой воды

В городе Джалилабаде и селе Узунтепе уже три дня существуют проблемы с подачей питьевой воды.

Об этом муганскому бюро Report сообщили жители района.

По их словам, проблема связана с аварией на магистральном водопроводе, идущем от Вилешчайского водохранилища в Джалилабад через территорию села Гюллютепе Масаллинского района, которая произошла 11-го числа этого месяца.

Жители также сообщили, что после аварии были проведены ремонтные работы, но затем снова возникла неисправность. В результате подача воды была приостановлена.

По данному вопросу в Масаллинской районной исполнительной власти сообщили муганскому бюро Report, что 11 июля на границе Масаллинского и Джалилабадского районов, на территории Гюллютепе, в результате пожара выгорело около 50 гектаров площади, была повреждена проходящая через территорию водопроводная труба большого диаметра.

"С целью устранения последствий происшествия Управлениями эксплуатации водно-мелиоративных систем Масаллы и Джалилабада были приняты неотложные меры, начаты ремонтные работы по восстановлению трубопровода", - подчеркивается в сообщении.