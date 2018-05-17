В Доме литератора состоялась литературно-музыкальная церемония по случаю 95-летия со дня рождения Гейдара Алиева

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ 16 мая в "Доме литератора" в Ичеришехер состоялась литературно-музыкальная юбилейная церемония, посвященная 95-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа, выдающегося общественно-политического деятеля современности Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в мероприятии приняла участие внучка великого лидера, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Открывая мероприятие, заслуженная артистка Наргиз Джалилова отметила, что один из ярких мастеров слова Азербайджана Мир Джалал Пашаев 20 лет жил и творил в этом доме. Она подчеркнула, что каждый уголок этого дома, наполненного духом поэзии и творчества, сегодня вновь озарился светом славного жизненного пути великого лидера. От имени всех собравшихся она выразила признательность членам семьи Мир Джалала за то, что они открыли двери этого дома участникам мероприятия.

Было отмечено, что лишь избранным людям – сильным духом, борцам, мужественно преодолевающим все трудности, удается вписать свое имя в историю. Именно такой личностью является Гейдар Алиев. На церемонии был показан фильм "Гейдар Алиев и искусство", посвященный содержательному и славному жизненному пути великого лидера. В фильме есть кадры, отражающие встречи общенационального лидера с деятелями культуры и искусства Азербайджана, его чуткое отношение к азербайджанской культуре, литературе.

После демонстрации фильма ведущая, напомнив мысль Гейдара Алиева "Дети - наше будущее", отметила, что это выражение неоднократно находило свое подтверждение в широкомасштабной работе общенационального лидера в области охраны здоровья, образования, социального и духовного обеспечения, развития наших детей. Эту политику продолжает и обогащает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Затем была представлена музыкально-литературная программа. В исполнении талантливых учащихся Республиканской гимназии искусств, Музыкальной школы имени Муслима Магомаева прозвучали стихи азербайджанских поэтов, композиторские и народные песни.

На мероприятии в исполнении Лейлы Башировой прозвучало произведение "Зарифа севгиси – Гейдар севинджи" (Залимхан Ягуб), лауреата международных конкурсов Кянана Бабазаде - "Мать" (Севиль Алиева) и "Элегия" (Муслим Магомаев), Айлы Гафгазлы "Севгили джанан" и "Сенсиз" (Низами Гянджеви), лауреата республиканских и международных конкурсов Семы Гамзаевой "Сене де галмаз" (Тофик Кулиев), Фикрета Алиева "Кючелере су сепмишем" (народная песня) и "Лейла" (Рауф Гаджиев), Джанали Джаналиева "Аяга дур, Азербайджан" (Мамед Араз).

Лейла Алиева прочитала стихи, посвященные своему дедушке.

Мероприятие завершилось песней "Азербайджан" (Муслим Магомаев) в исполнении Сулеймана Махмудова.