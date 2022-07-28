В Центре помощи жертвам торговли людьми прошли реабилитацию 326 человек

В Центре по оказанию помощи жертвам торговли людьми (траффикинга) при Агентстве социального обслуживания 326 гражданам были оказаны услуги по социальной реабилитации.

В Центре по оказанию помощи жертвам торговли людьми (траффикинга) при Агентстве социального обслуживания 326 гражданам были оказаны услуги по социальной реабилитации.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства социального обслуживания при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Вугар Бехбутов во время своего выступления на мероприятии "Борьба с торговлей людьми: Действия и перспективы".

В.Бехбутов отметил, что 203 из них - жертвы торговли людьми, направленные в Министерство труда и социальной защиты населения Министерством внутренних дел, а 123 - потенциальные жертвы торговли людьми, направленные соответствующими государственными учреждениями и неправительственными организациями.