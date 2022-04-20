О нас
Аудио новости

В центре DOST №4 были выслушаны жалобы ветеранов войны

В центре DOST №4 были выслушаны жалобы ветеранов войны Сегодня в центре DOST №4 были выслушаны обращения нескольких ветеранов войны.
Социальная защита
20 апреля 2022 г. 18:04
В центре DOST №4 были выслушаны жалобы ветеранов войны

Сегодня в центре DOST №4 были выслушаны обращения нескольких ветеранов войны.

Об этом Report сообщили в Государственном фонде социальной защиты.

Отмечается, что обращения в основном касались страховых выплат по инвалидности: "Им сообщили, что с 1 января 2022 года полномочия Государственной страховой коммерческой компании ("Азерсыгорта") в сфере государственного обязательного личного страхования переданы Государственному фонду социальной защиты.

Выплаты застрахованным лицам по наступившему после этой даты страховому случаю осуществляются Фондом. А по наступившему до 1 января 2022 года страховому случаю выплаты осуществляются "Азерсыгорта".

Обращение ветерана войны, жителя Агджабединского района Джафарова Гадира Хабиль оглу было связано с инвалидностью. Его проинформировали, что медицинское учреждение два дня назад загрузило в e-sistem связанное с ним направление (форму 88). В ближайшие дни Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации по результатам оценки его инвалидности примет соответствующее решение.

Жителю Лянкяранского района Джаббарлы Вусалу Гюлали оглу, который жаловался на задержку оценки инвалидности, несколько дней назад была назначена инвалидность, и его проинформировали об этом".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Narazı qazilərin şikayətlərinə münasibət bildirilib

Самое читаемое

В Стамбуле прогремел взрыв
В Стамбуле прогремел взрыв
18 апреля 2022 г. 10:24
МВД о нарушении карантинных правил во время встречи с блогером в Баку
МВД о нарушении карантинных правил во время встречи с блогером в Баку
18 апреля 2022 г. 11:32
В Украине убит еще один российский генерал
В Украине убит еще один российский генерал
16 апреля 2022 г. 18:35
Forbes: Крейсер Москва стал самой дорогой потерей россиян в войне с Украиной
Forbes: Крейсер "Москва" стал самой дорогой потерей россиян в войне с Украиной
14 апреля 2022 г. 21:36
Депутат выступил с резонансным заявлением в парламенте Армении
Депутат выступил с резонансным заявлением в парламенте Армении
14 апреля 2022 г. 14:07
Определены места установки счетчиков электроэнергии в жилых домах и зданиях
Определены места установки счетчиков электроэнергии в жилых домах и зданиях
15 апреля 2022 г. 21:31
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков
18 апреля 2022 г. 10:04
Все больше гостей столицы Азербайджана посещают первый в мире танкер-музей
ФотоВсе больше гостей столицы Азербайджана посещают первый в мире танкер-музей
16 апреля 2022 г. 14:41
Пожар на ракетном крейсере Москва локализован
Пожар на ракетном крейсере "Москва" локализован
14 апреля 2022 г. 13:55
В Киеве прогремели мощные взрывы
В Киеве прогремели мощные взрывы
15 апреля 2022 г. 04:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi