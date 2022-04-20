В центре DOST №4 были выслушаны жалобы ветеранов войны

Сегодня в центре DOST №4 были выслушаны обращения нескольких ветеранов войны.

Сегодня в центре DOST №4 были выслушаны обращения нескольких ветеранов войны.

Об этом Report сообщили в Государственном фонде социальной защиты.

Отмечается, что обращения в основном касались страховых выплат по инвалидности: "Им сообщили, что с 1 января 2022 года полномочия Государственной страховой коммерческой компании ("Азерсыгорта") в сфере государственного обязательного личного страхования переданы Государственному фонду социальной защиты.

Выплаты застрахованным лицам по наступившему после этой даты страховому случаю осуществляются Фондом. А по наступившему до 1 января 2022 года страховому случаю выплаты осуществляются "Азерсыгорта".

Обращение ветерана войны, жителя Агджабединского района Джафарова Гадира Хабиль оглу было связано с инвалидностью. Его проинформировали, что медицинское учреждение два дня назад загрузило в e-sistem связанное с ним направление (форму 88). В ближайшие дни Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации по результатам оценки его инвалидности примет соответствующее решение.

Жителю Лянкяранского района Джаббарлы Вусалу Гюлали оглу, который жаловался на задержку оценки инвалидности, несколько дней назад была назначена инвалидность, и его проинформировали об этом".