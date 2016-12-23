В Центре реабилитации лиц с синдромом Дауна прошел праздничный концерт

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ При организационной поддержке Главного управления культуры и туризма города Баку в Центре реабилитации лиц с синдромом Дауна состоялся праздничный концерт, приуроченный ко Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году.

Как сообщили Report из сектора информации и связей с общественностью Главного управления культуры и туризма города Баку, участвующие в мероприятии заместитель главы ИВ Низаминского района Гюльназ Исрафилова, председатель Низаминской районной организации ПЕА, депутат Садагат Велиева и директор Культурного центра Низаминского района Лаура Гулиева поздравили детей с наступающим праздником.

На концерте выступили известные певцы Орхан Бабазаде, Сабина Аскерова, Нармина Пашаева, Джавахир Абдулова, Кюбра Гусейнова, а также танцевальные коллективы, клоуны, Дед Мороз и Снегурочка, которые провели интересные викторины и игры.