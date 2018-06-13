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    В центрах ASAN xidmət и ASAN Kommunal четыре дня будут нерабочими

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ В связи с Днем национального спасения и праздником Рамазан 15-18 июня в центрах ASAN xidmət и ASAN Kommunal будут нерабочими днями. 

    Об этом Report сообщили в отделе информационного обеспечения Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям. 

    С 19 июня граждане вновь смогут обращаться в центры и воспользоваться соответствующими услугами. 

    Отметим, что на данный момент действуют 13 центров ASAN xidmət, 5 из которых в Баку, остальные - в Сумгайыте, Гяндже, Сабирабаде, Барде, Габале, Масаллы, Губе и Мингячевире. 

    Кроме того, в Баку действуют 2 центра ASAN Kommunal, оказывающие гражданам услуги в коммунальной сфере. 

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