В центрах ASAN xidmət и ASAN Kommunal четыре дня будут нерабочими

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ В связи с Днем национального спасения и праздником Рамазан 15-18 июня в центрах ASAN xidmət и ASAN Kommunal будут нерабочими днями.

Об этом Report сообщили в отделе информационного обеспечения Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям.

С 19 июня граждане вновь смогут обращаться в центры и воспользоваться соответствующими услугами.

Отметим, что на данный момент действуют 13 центров ASAN xidmət, 5 из которых в Баку, остальные - в Сумгайыте, Гяндже, Сабирабаде, Барде, Габале, Масаллы, Губе и Мингячевире.

Кроме того, в Баку действуют 2 центра ASAN Kommunal, оказывающие гражданам услуги в коммунальной сфере.