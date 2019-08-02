В центр ASAN xidmət №3 назначен новый директор

В центр ASAN xidmət № 3 Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана назначен новый директор.

Как стало известно Report, соответствующий приказ в связи с этим подписал председатель Госагентства Ульви Мехтиев.

Согласно приказу, Хатаи Севиндик оглу Хатамов назначен директором ASAN xidmət №3.

До этого назначения он работал заместителем директора этого центра. В то же время с мая 2018 года исполнял обязанности директора центра ASAN xidmət №3.

Отметим, что Х.Хатамов является сыном главы Исполнительной власти Сальянского района Севиндика Хатамова.

Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 27 декабря 2018 года, за эффективную деятельность в усовершенствовании оказания госуслуг и по случаю профессионального праздника работников ASAN xidmət он был награжден медалью "Терегги".

Напомним, что в мае 2018 года директор центра ASAN xidmət №3 в Баку Сеймур Мовлаев уволился с работы. Он был назначен председателем ОАО "Агролизинг" при Министерстве сельского хозяйства. С.Мовлаев с 16 января 2019 года назначен председателем Агентства по аграрным кредитам и развития при МСХ.