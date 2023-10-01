В целях реабилитации в Азербайджан из Украины доставлены еще 30 детей

При организационной поддержке Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана еще 30 украинских детей были доставлены в нашу страну для оказания реабилитационных услуг.
Как передает
В процессе реабилитации посредством индивидуальных консультаций, проводимых профессиональными психологами, групповой терапии, занятий йогой будет обеспечена стабилизация их эмоционального состояния.
Для эффективной организации досуга детей будут проведены экскурсии по историческим местам, музеям в городах Шеки, Исмаиллы, Шамахы.
Отметим, что до этого уже около 100 украинских детей в трех группах были доставлены в Азербайджан для социально-психологической реабилитации.