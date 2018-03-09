В целях повышения государственной заботы о ветеранах войны выделено 300 тыс. манатов

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по повышению государственной заботы о ветеранах войны в Азербайджанской Республике.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, для усиления материально-технической базы Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджанской Республики с целью повышения государственной заботы о ветеранах войны в Азербайджанской Республике, а также решения текущих вопросов, связанных с деятельностью Организации, и обеспечения осуществления намеченных мер из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджанской Республики выделено 300 000 манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.