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    В целях повышения государственной заботы о ветеранах войны выделено 300 тыс. манатов

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по повышению государственной заботы о ветеранах войны в Азербайджанской Республике.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, для усиления материально-технической базы Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджанской Республики с целью повышения государственной заботы о ветеранах войны в Азербайджанской Республике, а также решения текущих вопросов, связанных с деятельностью Организации, и обеспечения осуществления намеченных мер из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджанской Республики выделено 300 000 манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

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