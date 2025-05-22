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В ЦАЭРК обсудили итоги мониторинга реализации в 2024 году Стратегии занятости

В ЦАЭРК обсудили итоги мониторинга реализации в 2024 году Стратегии занятости 18:47 В Центре анализа экономических реформ и коммуникации обсуждены результаты мониторинга за 2024 год по реализации "Плана мероприятий на 2020-2025 годы по осуществлению Стратегии занятости Азербайджана на 2019-2030 годы".
Социальная защита
22 мая 2025 г. 19:05
В ЦАЭРК обсудили итоги мониторинга реализации в 2024 году Стратегии занятости

В Центре анализа экономических реформ и коммуникации (ЦАЭРК) обсуждены итоги мониторинга реализации в 2024 году "Плана мероприятий на 2020-2025 годы по Стратегии занятости Азербайджана на 2019-2030 годы".

Об этом сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Исполнительный директор Центра Вюсал Гасымлы подчеркнул важную роль обеспечения занятости в поддержке устойчивого экономического развития.

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Вюсал Насирли отметил, что в последние годы ведомством реализуется программа по электронизации услуг, внедрены цифровые услуги в сфере труда и занятости, а также подчеркнул важность подсистемы "Труд и занятость" для участников рынка труда.

Насирли добавил, что меры, осуществляемые в рамках Стратегии по повышению социального благосостояния и расширению возможностей занятости, поддержке доступа уязвимых групп к рынку труда, направлены на обеспечение устойчивости и инклюзивности рынка труда в Азербайджане.

Сотрудники Минтруда и соцзащиты населения и Министерства науки и образования после презентации предоставили информацию о продолжающихся и планируемых мероприятиях по обсуждаемым вопросам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоİİTKM-də Məşğulluq Strategiyasının icrası ilə bağlı 2024-cü il üzrə monitorinqin nəticələri müzakirə edilib

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