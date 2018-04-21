В Бузовне прошла просветительская встреча с женщинами

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Сеть new İ (новая Я) провела в Butic Mali, расположенном в поселке Бузовна, просветительскую встречу с женщинами.

Как сообщает Report, на встречу была приглашена психолог расположенного в Бакинском бизнес-центре Центра психологии Масума Шахмарданлы.

На встрече была обсуждена актуальная тема "Психология женщин и мужчин".

new İ – это сеть, которая работает для объединения женщин в Азербайджане, просвещения, воодушевления, усиления и формирования авторитетного нового поколения.

Сеть продолжит подобные просветительские встречи в будущем.