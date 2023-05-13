В Бухаресте состоится заседание Совместной азербайджано-румынской межправительственной комиссии

В столице Румынии Бухаресте состоится 7-е заседание Совместной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Румынии.

В столице Румынии Бухаресте состоится 7-е заседание Совместной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Румынии.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на встрече сопредседателя Комиссии от Азербайджана, министра труда и социальной защиты Сахиля Бабаева и посла Румынии в нашей стране Василе Соаре.

В ходе встречи было подчеркнуто, что азербайджанские и румынские связи постоянно развиваются и сегодня находятся на уровне стратегического партнерства. За прошедший период был подписан 61 документ, служащий расширению двустороннего сотрудничества. В качестве очередного показателя развития экономических связей в прошлом году был отмечен рост торгового оборота между двумя странами в 2,4 раза.

Была отмечена деятельность совместной комиссии между правительствами Азербайджана и Румынии, которая способствует расширению сотрудничества в различных сферах.

Состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, обсуждались вопросы подготовки к следующему заседанию Совместной межправительственной комиссии в Бухаресте.