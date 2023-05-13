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В Бухаресте состоится заседание Совместной азербайджано-румынской межправительственной комиссии

В Бухаресте состоится заседание Совместной азербайджано-румынской межправительственной комиссии В столице Румынии Бухаресте состоится 7-е заседание Совместной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Румынии.
Социальная защита
13 мая 2023 г. 11:39
В Бухаресте состоится заседание Совместной азербайджано-румынской межправительственной комиссии

В столице Румынии Бухаресте состоится 7-е заседание Совместной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Румынии.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на встрече сопредседателя Комиссии от Азербайджана, министра труда и социальной защиты Сахиля Бабаева и посла Румынии в нашей стране Василе Соаре.

В ходе встречи было подчеркнуто, что азербайджанские и румынские связи постоянно развиваются и сегодня находятся на уровне стратегического партнерства. За прошедший период был подписан 61 документ, служащий расширению двустороннего сотрудничества. В качестве очередного показателя развития экономических связей в прошлом году был отмечен рост торгового оборота между двумя странами в 2,4 раза.

Была отмечена деятельность совместной комиссии между правительствами Азербайджана и Румынии, которая способствует расширению сотрудничества в различных сферах.

Состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, обсуждались вопросы подготовки к следующему заседанию Совместной межправительственной комиссии в Бухаресте.

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Версия на английском языке ФотоMeeting of Joint Azerbaijani-Romanian Intergovernmental Commission to be held in Bucharest
Версия на азербайджанском языке ФотоBuxarestdə Azərbaycan-Rumıniya hökumətlərarası Müştərək Komissiyanın iclası keçiriləcək

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