В будущем году прожиточный минимум и среднемесячная пенсия трудовых пенсионеров возрастут

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ К концу 2019 года количество трудовых пенсионеров по Азербайджану прогнозируется 1 286 700 человек.

Как сообщает Report, это отражено в отзыве Счетной палаты на проект закона Азербайджанской Республики "О бюджете на 2019 год соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего социальное обеспечение и защиту".

Так, по прогнозу 2018 года количество трудовых пенсионеров составило 1 301 800 человек. Это показывает, что в будущем году количество пенсионеров сократится на 15 100 человек.

В показателях отмечается, что прожиточный минимум трудовых пенсионеров в будущем году составит 149 манатов, что на 18.8 манатов или 14.4% больше аналогичного показателя 2017 года, и на 5 манатов или 3.5% - 2018 года (144 маната).

В будущем году сумма среднемесячной пенсии ожидается в размере 241 манат, что на 14.2 маната или 6.3% больше аналогичного показателя 2018 года.