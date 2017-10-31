В БСУ прошла научно-практическая конференция на тему "Актуальные проблемы современной психологии"

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В Бакинском славянском университете (БСУ) прошла научно-практическая конференция на тему "Актуальные проблемы современной психологии".

Как сообщает Report, конференция состоялась при организационной поддержке действующего при кафедре педагогики и психологии БСУ Центра социально-психологической службы.

Выступившая проректор по воспитательной части БСУ, доцент Ханым Султанова дала высокую оценку мероприятиям, проводимым Центром социально-психологической службы в БСУ и многочисленным акциям и семинарам, направленным на просвещение молодежи.

После выступлений прошли обсуждения и ответили на вопросы студентов.

Затем выступившим на мероприятии докладчикам выдали сертификаты.

Следует отметить, что Центр "Здоровое будущее" и Центр социально-психологической службы намерены сотрудничать в рамках проекта семейного института.