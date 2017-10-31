 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В БСУ прошла научно-практическая конференция на тему "Актуальные проблемы современной психологии"

    Центр Здоровое будущее и Центр социально-психологической службы намерены сотрудничать в рамках проекта семейного института

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В Бакинском славянском университете (БСУ) прошла научно-практическая конференция на тему "Актуальные проблемы современной психологии".

    Как сообщает Report, конференция состоялась при организационной поддержке действующего при кафедре педагогики и психологии БСУ Центра социально-психологической службы.

    Выступившая проректор по воспитательной части БСУ, доцент Ханым Султанова дала высокую оценку мероприятиям, проводимым Центром социально-психологической службы в БСУ и многочисленным акциям и семинарам, направленным на просвещение молодежи.

    После выступлений прошли обсуждения и ответили на вопросы студентов.

    Затем выступившим на мероприятии докладчикам выдали сертификаты.

    Следует отметить, что Центр "Здоровое будущее" и Центр социально-психологической службы намерены сотрудничать в рамках проекта семейного института. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi