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В ближайшие три года откроются 11 новых региональных центров DOST 

В ближайшие три года откроются 11 новых региональных центров DOST  В 2023-2026 годах планируется создание 11 новых региональных центров DOST, а также 55 филиалов DOST и пунктов SMART DOST.
Социальная защита
29 марта 2023 г. 17:40
В ближайшие три года откроются 11 новых региональных центров DOST 

В 2023-2026 годах планируется создание 11 новых региональных центров DOST, а также 55 филиалов DOST и пунктов SMART DOST.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на очередном заседании Наблюдательного совета Агентства DOST.

Председатель совета, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил, что Указом президента Ильхама Алиева в мае 2019 года было открыто Агентство DOST, а затем 6 центров DOST. Продолжаются работы по созданию региональной инфраструктуры DOST.

Он подчеркнул, что концепция DOST, инициированная первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, оперативно, прозрачно, на современной, инновационной основе позволяет предоставлять 154 услуги в социальной сфере по принципу “единого окна”.

За истекший период текущего года в центрах DOST более 1,434 млн гражданам было оказано около 165 тысяч услуг, уровень удовлетворенности граждан услугами составил 98,5 процента.

Было отмечено, что опыт Азербайджана на международном уровне высоко ценится как пример успешной социальной реформы. Как проявление этого, в прошлом году Агентство DOST получила 8 международных наград. Агентство, которое стало финалистом по 2 проектам на международных конкурсах, также получило 4 международных сертификата ISO.

С созданием региональной инфраструктуры DOST все население страны, включая жителей освобожденных от оккупации территорий, будет полностью охвачено услугами DOST. При этом будет продолжена работа по расширению применения инновационных подходов и технологических решений, развитию сервисов DOST и обеспечению удобства пользователей, повышению предпринимательской активности, расширению международного сотрудничества и обмена опытом.

На заседании председатель правления Агентства DOST Фарид Мамедов выступил с презентацией о деятельности агентства, в том числе об услугах DOST, оказанных населению за истекший период 2023 года, о деятельности колл-центра 142, о целях агентства.

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Версия на азербайджанском языке Yaxın üç ildə 11 yeni Regional DOST Mərkəzi açılacaq

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