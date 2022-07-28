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В ближайшие два месяца 500 семей шехидов и ветеранов обеспечат жильем

В ближайшие два месяца 500 семей шехидов и ветеранов обеспечат жильем "В ближайшие два месяца 500 семей шехидов и ветеранов будут обеспечены частными домами и квартирами".
Социальная защита
28 июля 2022 г. 12:54
В ближайшие два месяца 500 семей шехидов и ветеранов обеспечат жильем

"В ближайшие два месяца 500 семей шехидов и ветеранов будут обеспечены частными домами и квартирами".

Об этом Report заявил председатель правления Агентства социальных услуг Вугар Бейбутов.

Он отметил, что в целом в текущем году планируется обеспечить жильем 1500 семей шехидов и ветеранов: "Из них 600 человек уже получили дома и квартиры. В ближайшие два месяца жильем будут обеспечены очередные 500 человек. В этом году предусмотрено обеспечение автомобилями 160 инвалидов войны, из которых 100 уже получили транспортные средства. В ближайшее время оставшиеся 60 человек также будут обеспечены автомобилями".

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Версия на азербайджанском языке Yaxın iki ayda 500 şəhid ailəsi və qazi evlə təmin olunacaq

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