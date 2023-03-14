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В Азербайджане подготовлен проект национальной водной стратегии

В Азербайджане подготовлен проект национальной водной стратегии Для поэтапного внедрения интегрированного управления водными ресурсами в Азербайджане подготовлен проект национальной водной стратегии. Ожидается, что работа над документом будет завершена в ближайшее время и он будет представлен главе государства.
Социальная защита
14 марта 2023 г. 17:30
В Азербайджане подготовлен проект национальной водной стратегии

Для поэтапного внедрения интегрированного управления водными ресурсами в Азербайджане подготовлен проект национальной водной стратегии. Ожидается, что работа над документом будет завершена в ближайшее время и он будет представлен главе государства.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель главы Национальной гидрометеорологической службы Рафиг Вердиев.

По его словам, в течение кратко-, средне- и долгосрочного периода планирования предполагается обеспечить управление водными ресурсами на основе современного, прогрессивного принципа хозяйствования: "Благодаря этому мы сможем экономно использовать воду".

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Версия на азербайджанском языке Yaxın günlərdə milli su strategiyası ilə bağlı sənəd Prezidentə təqdim olunacaq

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