В Азербайджане подготовлен проект национальной водной стратегии

Для поэтапного внедрения интегрированного управления водными ресурсами в Азербайджане подготовлен проект национальной водной стратегии. Ожидается, что работа над документом будет завершена в ближайшее время и он будет представлен главе государства.

Для поэтапного внедрения интегрированного управления водными ресурсами в Азербайджане подготовлен проект национальной водной стратегии. Ожидается, что работа над документом будет завершена в ближайшее время и он будет представлен главе государства.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель главы Национальной гидрометеорологической службы Рафиг Вердиев.

По его словам, в течение кратко-, средне- и долгосрочного периода планирования предполагается обеспечить управление водными ресурсами на основе современного, прогрессивного принципа хозяйствования: "Благодаря этому мы сможем экономно использовать воду".