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В Нахчыване откроется Центр DOST

В Нахчыване откроется Центр DOST В ближайшее время в Нахчыване состоится открытие Центра DOST.
Социальная защита
25 января 2024 г. 16:17
В Нахчыване откроется Центр DOST

В ближайшее время в Нахчыване состоится открытие Центра DOST.

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом сказал председатель правления Агентства DOST Фарид Мамедов.

По его словам, в настоящее время в стране действуют 17 региональных центров и 55 региональных филиалов DOST.

"В этих центрах гражданам предоставляют 159 разновидностей услуг по 15 направлениям. В течение дня в эти центры поступают от 250 до 260 тыс. обращений", - сказал он.

Мамедов отметил, что в ближайшее время планируется открытие Губинского и Нахчыванского региональных Центров DOST.

"Даже освобожденные Агдамский, Шушинский, Ходжалинский, Ходжавендский районы и город Ханкенди охвачены услугами Центров DOST", - добавил он

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Версия на азербайджанском языке Yaxın vaxtlarda Naxçıvanda DOST mərkəzi açılacaq

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