В Нахчыване откроется Центр DOST

В ближайшее время в Нахчыване состоится открытие Центра DOST.
Как сообщает карабахское бюро Report, об этом сказал председатель правления Агентства DOST Фарид Мамедов.
По его словам, в настоящее время в стране действуют 17 региональных центров и 55 региональных филиалов DOST.
"В этих центрах гражданам предоставляют 159 разновидностей услуг по 15 направлениям. В течение дня в эти центры поступают от 250 до 260 тыс. обращений", - сказал он.
Мамедов отметил, что в ближайшее время планируется открытие Губинского и Нахчыванского региональных Центров DOST.
"Даже освобожденные Агдамский, Шушинский, Ходжалинский, Ходжавендский районы и город Ханкенди охвачены услугами Центров DOST", - добавил он