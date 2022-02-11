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В ближайшее время начнутся выплаты инвалидам Первой Карабахской войны

В ближайшее время начнутся выплаты инвалидам Первой Карабахской войны В ближайшее время начнутся выплаты инвалидам Первой Карабахской войны.
Социальная защита
11 февраля 2022 г. 11:52
В ближайшее время начнутся выплаты инвалидам Первой Карабахской войны

В ближайшее время начнутся выплаты инвалидам Первой Карабахской войны.

Как сообщает Report, об этом заявлено на коллегиальном заседании, проведенном в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

На коллегиальном заседании также была обсуждена подготовительная работа по выплате единовременных средств лицам, у которых была определена инвалидность в результате травм, полеченных во время прохождения военной службы в связи с защитой территориальной целостности страны в 1991-1997 годах и членам семей шехидов. Было отмечено, что в ближайшее время начнется выплата соответствующих средств.

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Версия на азербайджанском языке I Qarabağ müharibəsi əlillərinə ödənişlərin verilməsinə yaxın vaxtlarda başlanılacaq

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