В ближайшее время начнутся выплаты инвалидам Первой Карабахской войны

В ближайшее время начнутся выплаты инвалидам Первой Карабахской войны.

В ближайшее время начнутся выплаты инвалидам Первой Карабахской войны.

Как сообщает Report, об этом заявлено на коллегиальном заседании, проведенном в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

На коллегиальном заседании также была обсуждена подготовительная работа по выплате единовременных средств лицам, у которых была определена инвалидность в результате травм, полеченных во время прохождения военной службы в связи с защитой территориальной целостности страны в 1991-1997 годах и членам семей шехидов. Было отмечено, что в ближайшее время начнется выплата соответствующих средств.