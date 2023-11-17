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Бахар Мурадова: На освобожденных территориях будут введены в эксплуатацию служебные подразделения Госкомитета

Бахар Мурадова: На освобожденных территориях будут введены в эксплуатацию служебные подразделения Госкомитета В ближайшее время на освобожденных территориях будут введены в эксплуатацию служебные подразделения Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей.
Социальная защита
17 ноября 2023 г. 12:29
Бахар Мурадова: На освобожденных территориях будут введены в эксплуатацию служебные подразделения Госкомитета

В ближайшее время на освобожденных территориях будут введены в эксплуатацию служебные подразделения Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

"В программе "Великое возвращение" есть положения, связанные с этим вопросом, и с нашей стороны ведется соответствующая работа. Запланировано открытие таких центров в Карабахе, и над этим мы сейчас работаем", - добавила Б. Мурадова.

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