Бахар Мурадова: На освобожденных территориях будут введены в эксплуатацию служебные подразделения Госкомитета

В ближайшее время на освобожденных территориях будут введены в эксплуатацию служебные подразделения Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей.

В ближайшее время на освобожденных территориях будут введены в эксплуатацию служебные подразделения Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

"В программе "Великое возвращение" есть положения, связанные с этим вопросом, и с нашей стороны ведется соответствующая работа. Запланировано открытие таких центров в Карабахе, и над этим мы сейчас работаем", - добавила Б. Мурадова.