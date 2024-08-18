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В Билясуваре снизилась рождаемость

В Билясуваре снизилась рождаемость В Билясуварском районе снизился показатель рождаемости.
Социальная защита
18 августа 2024 г. 23:59
В Билясуваре снизилась рождаемость

В Билясуварском районе снизился показатель рождаемости.

Как сообщает муганское бюро Report со ссылкой на данные местного управления статистики, за январь-июнь этого года в районе родилось 536 детей.

Таким образом, рождаемость на 1 000 человек населения снизилась с 14,8 до 10 по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, за шесть месяцев прошлого года было зафиксировано 236 смертей. В этом году показатель смертности на тысячу человек снизился с 5,1 до 4,4.

Отметим, что за 6 месяцев текущего года численность населения Билясуварского района увеличилась на 327 человек или 0,3 процента и достигла 106,9 тысячи человек.

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Версия на азербайджанском языке Biləsuvarda bu il doğum səviyyəsi aşağı düşüb

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