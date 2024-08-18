В Билясуваре снизилась рождаемость

В Билясуварском районе снизился показатель рождаемости.
Как сообщает муганское бюро
Таким образом, рождаемость на 1 000 человек населения снизилась с 14,8 до 10 по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.
Кроме того, за шесть месяцев прошлого года было зафиксировано 236 смертей. В этом году показатель смертности на тысячу человек снизился с 5,1 до 4,4.
Отметим, что за 6 месяцев текущего года численность населения Билясуварского района увеличилась на 327 человек или 0,3 процента и достигла 106,9 тысячи человек.