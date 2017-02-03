В BBF прошел организованный для детей день "Бизнесмены будущего"

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В бизнес-инкубационном центре Baku Business Factory (BBF) прошел день "Бизнесмены будущего".

Как сообщает Report, целью подготовки проекта была демонстрация детям реального рабочего офиса, предоставление им возможности почувствовать ответственность, показать им вероятность занятости в будущем в данной сфере.

Согласно программе, дети из детского сада Modern Baby при Бакинском современном образовательном комплексе ознакомились с офисом ВBF и проектами, поддерживаемыми BBF. Руководители проектов, работающих в BBF, рассказали детям о своих стартапах на понятном им языке. Согласно программе, дети ознакомились с офисом BBF и коворкерами, пригласили их к сладкому столу, состоялись обсуждения в рамках проекта и проведены игры.

Коворкеры дали краткую информацию детям о работе и деньгах. Затем дети рассказали о себе, о том, где они учатся, кем хотят стать, когда вырастут, а также задали вопросы специалистам.

Согласно программе, детям, желающим стать бизнесменами в будущем, показали, как обращаться с деньгами. Им рассказали об интересных профессиях, провели беседы по развитию чувства уверенности в себе.

В центре детям дали различные обязанности. Например, отнести документы коллеге, взять документы из принтера.

В конце участникам были вручены подарки.

Напомним, что Baku Business Factory учрежден по инициативе азербайджанского предпринимателя, основателя группы компаний Union Grand Energy PTE Анара Ализаде в мае 2015 года. Основная цель BBF заключается в оказании поддержки молодежи, имеющей интересные бизнес-идеи, на первоначальном этапе развития их проектов, которые в будущем окажут положительное влияние на экономическое и социальное развитие страны, и создание условий для стремительной реализации и устойчивого развития данных проектов.

В организацию, которая функционирует свыше 18 месяцев, до сегодняшнего дня были сделаны обращения по свыше 800 проектам, охватывающим различные сферы. В настоящее время в BBF поддерживается более 25 проектов, которые охватывают различные секторы - от сферы высоких технологий до сельскохозяйственной отрасли.