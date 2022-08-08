О нас

В Барде проводится проект поддержки занятости женщин-вынужденных переселенцев

В Барде проводится проект поддержки занятости женщин-вынужденных переселенцев Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана совместно с Верховным комиссариатом Организации Объединенных Наций по делам беженцев организует различные тренинги, круглые столы и регулярные встречи в поддержку занятости
Социальная защита
8 августа 2022 г. 12:30
В Барде проводится проект поддержки занятости женщин-вынужденных переселенцев

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана совместно с Верховным комиссариатом Организации Объединенных Наций по делам беженцев организует различные тренинги, круглые столы и регулярные встречи в поддержку занятости женщин-вынужденных переселенцев.

Как сообщили Report в Госкомитете, на территории Бардинского района в рамках этого сотрудничества реализуются совместные проекты по повышению активности женщин-вынужденных переселенцев.

Основной целью проекта ”Повышение участия женщин-вынужденных переселенцев в социальной, экономической и культурной сферах " является поддержка развития и просвещения женщин в сфере занятости, повышение их знаний и навыков.

Пилотный проект, реализация которого начнется на территории Бардинского района, охватит 40 женщин-вынужденных переселенцев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Məcburi köçkün qadınların məşğulluğuna dəstək verilir

Самое важное

Мевлют Чавушоглу сделал предупреждение Армении
Мевлют Чавушоглу сделал предупреждение Армении
8 августа 2022 г. 12:02
Армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии
Армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии
8 августа 2022 г. 09:29
Азербайджанцы обратились к британскому парламенту и главе МВД в связи с нападением на посольство
Азербайджанцы обратились к британскому парламенту и главе МВД в связи с нападением на посольство
6 августа 2022 г. 15:46
Президент Турции осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне
Президент Турции осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне
6 августа 2022 г. 14:54
Эрдоган: Важно, чтобы Армения как можно скорее выполнила свои обязательства
Эрдоган: Важно, чтобы Армения как можно скорее выполнила свои обязательства
6 августа 2022 г. 14:53
Минобороны: Гора Буздух и близлежащие высоты перешли под контроль Азербайджанской армии
Минобороны: Гора Буздух и близлежащие высоты перешли под контроль Азербайджанской армии
6 августа 2022 г. 11:11
ЕС продолжит свои усилия для прочного мира и стабильности на Южном Кавказе
ЕС продолжит свои усилия для прочного мира и стабильности на Южном Кавказе
5 августа 2022 г. 23:53
Военнослужащий азербайджанской армии подорвался на мине в Кяльбаджаре
ФотоВоеннослужащий азербайджанской армии подорвался на мине в Кяльбаджаре
5 августа 2022 г. 20:56
Нападение на посольство Азербайджана в Великобритании осуждено на пятничной проповеди в Баку
Нападение на посольство Азербайджана в Великобритании осуждено на пятничной проповеди в Баку
5 августа 2022 г. 14:57
В Лачыне при выполнении боевой задачи погиб военнослужащий Азербайджанской армии
В Лачыне при выполнении боевой задачи погиб военнослужащий Азербайджанской армии
5 августа 2022 г. 14:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi