В Барде проводится проект поддержки занятости женщин-вынужденных переселенцев

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана совместно с Верховным комиссариатом Организации Объединенных Наций по делам беженцев организует различные тренинги, круглые столы и регулярные встречи в поддержку занятости

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана совместно с Верховным комиссариатом Организации Объединенных Наций по делам беженцев организует различные тренинги, круглые столы и регулярные встречи в поддержку занятости женщин-вынужденных переселенцев.

Как сообщили Report в Госкомитете, на территории Бардинского района в рамках этого сотрудничества реализуются совместные проекты по повышению активности женщин-вынужденных переселенцев.

Основной целью проекта ”Повышение участия женщин-вынужденных переселенцев в социальной, экономической и культурной сферах " является поддержка развития и просвещения женщин в сфере занятости, повышение их знаний и навыков.

Пилотный проект, реализация которого начнется на территории Бардинского района, охватит 40 женщин-вынужденных переселенцев.