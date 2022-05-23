В Барде открылся Женский ресурсный центр

В Барде в рамках Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) состоялось открытие Женского ресурсного центра.

В Барде в рамках Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) состоялось открытие Женского ресурсного центра.

Как сообщает карабахское бюро Report, в церемонии открытия приняли участие председатель Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп и заместитель постоянного координатора ПРООН в Азербайджане Чару Биста.



Проект осуществляется ПРООН и Госкомитетом, а также при поддержке правительства Великобритании. Проект направлен на оказание помощи женщинам, пострадавшим от конфликта.

В ходе проекта, рассчитанного до 2024 года, ожидается привлечение 360 женщин к тренингам по развитию бизнеса, участие 540 женщин в курсах профподготовки, оказание психологической помощи 800 женщинам и правовой поддержки - 600 женщин.