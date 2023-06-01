В Баку заработал новый центр социальной службы для детей с инвалидностью

В Баку заработал новый специализированный центр социальной службы Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения.

В Баку заработал новый специализированный центр социальной службы Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения.

Как сообщает Report, в расположенном по адресу улица Ашуга Али, 7/19 в Наримановском районе столицы центре социальные работники, психологи, логопеды, социальные педагогии и специалисты по развитию детей будут оказывать услуги лицам с инвалидностью, не достигшим 18 лет.

В открытых ранее Абшеронском и Сабунчинском центрах соцслужбы реабилитацию прошли около 500 детей из этой категории, в настоящее время соответствующие услуги оказываются 139 детям.

Услугами нового специализированного центра соцслужбы смогут воспользоваться дети с инвалидностью от 3 до 11 лет в формате полустационара. В центре услуги детям будут предоставляться в индивидуальном и групповом формате.

Центр, оснащенный специальным оборудованием и принадлежностями, ежемесячно будет обслуживать 80 детей.