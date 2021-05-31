В Баку возобновило работу метро - ОБНОВЛЕНО

Бакинский метрополитен возобновил свою работу.
Как передает Report, решение по этому поводу принял Оперативный штаб при Кабинете министров.
Пассажиры метро в обязательном порядке должны использовать медицинские маски, соблюдать правила дистанцирования и гигиены.
Согласно постановлению, с 00:00 часов 5 июня до 06:00 часов 7 июня, с 00:00 часов 13 июня до 06:00 часов 14 июня, с 00:00 часов 19 июня до 06:00 часов 20 июня, с 00:00 часов 26 июня до 06:00 часов 28 июня в общественном транспорте, а также в Бакинском метрополитене предусматривается приостановление пассажироперевозок.
Отметим, что срок особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики продлен до 1 августа 2021 года.
Бакинский метрополитен с 31 мая возобновляет свою работу.
Как передает Report, решение по этому поводу принял Оперативный штаб при Кабинете министров.
Пассажиры метро в обязательном порядке должны использовать медицинские маски, соблюдать правила дистанцирования и гигиены.
Согласно постановлению, с 00:00 часов 5 июня до 06:00 часов 7 июня, с 00:00 часов 13 июня до 06:00 часов 14 июня, с 00:00 часов 19 июня до 06:00 часов 20 июня, с 00:00 часов 26 июня до 06:00 часов 28 июня в общественном транспорте, а также в Бакинском метрополитене предусматривается приостановление пассажироперевозок.
Отметим, что срок особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики продлен до 1 августа 2021 года.