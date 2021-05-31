В Баку возобновило работу метро - ОБНОВЛЕНО

Бакинский метрополитен возобновил свою работу

Бакинский метрополитен возобновил свою работу.

Как передает Report, решение по этому поводу принял Оперативный штаб при Кабинете министров.

Пассажиры метро в обязательном порядке должны использовать медицинские маски, соблюдать правила дистанцирования и гигиены.

Согласно постановлению, с 00:00 часов 5 июня до 06:00 часов 7 июня, с 00:00 часов 13 июня до 06:00 часов 14 июня, с 00:00 часов 19 июня до 06:00 часов 20 июня, с 00:00 часов 26 июня до 06:00 часов 28 июня в общественном транспорте, а также в Бакинском метрополитене предусматривается приостановление пассажироперевозок.

Отметим, что срок особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики продлен до 1 августа 2021 года.

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Бакинский метрополитен с 31 мая возобновляет свою работу.

Как передает Report, решение по этому поводу принял Оперативный штаб при Кабинете министров.

Пассажиры метро в обязательном порядке должны использовать медицинские маски, соблюдать правила дистанцирования и гигиены.

Согласно постановлению, с 00:00 часов 5 июня до 06:00 часов 7 июня, с 00:00 часов 13 июня до 06:00 часов 14 июня, с 00:00 часов 19 июня до 06:00 часов 20 июня, с 00:00 часов 26 июня до 06:00 часов 28 июня в общественном транспорте, а также в Бакинском метрополитене предусматривается приостановление пассажироперевозок.

Отметим, что срок особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики продлен до 1 августа 2021 года.