В Баку в рамках проекта "Наш двор" сдан в пользование очередной благоустроенный двор

В рамках проекта "Наш двор", реализуемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, в пользование жителей сдан очередной благоустроенный двор.

В рамках проекта "Наш двор", реализуемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, в пользование жителей сдан очередной благоустроенный двор.

Как сообщает Report, в этот раз в рамках проекта были благоустроены дворы пятиэтажных домов, в которых проживают более 750 жильцов, расположенных по адресу проспект Азадлыг, 146 а, 148 а, 150 а и улица Наджафа Нариманова, 3 в Наримановском районе Баку.

Основной целью проекта "Наш двор" является экологическое благоустройство дворов на территории Азербайджана, восстановление зеленых насаждений, составляющих основу городской экологии, формирование здорового образа жизни, создание безопасных и комфортных условий жизни для жителей.