В Баку в рамках проекта "Наш двор" благоустроен и передан в пользование жителей очередной двор - ФОТО

12 ноября состоялась церемония открытия очередного двора в рамках реализуемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой проекта "Наш двор", направленного на благоустройство неремонтированных дворов.

Как передает Report, в открытии двора, а также в массовой акции посадки деревьев, проведенной во время мероприятия, приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

Обновленный двор общей площадью охватывает многоэтажные здания по улице Мир Джалала, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 и 55 Бинагадинского района Баку, в которых проживают около 2000 человек.

Основная цель проекта "Наш двор" заключается в содержании бакинских дворов в экологически чистом и благоустроенном состоянии, восстановлении озеленений, составляющих основу городской экологии, формировании здорового образа жизни, создании безопасных и комфортных условий для жизни жителей.

В очередном благоустроенном дворе предусмотрены возможности для удобного передвижения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, в целях создания благоприятных условий для развития детей всех возрастных групп и эффективного досуга молодежи на территории построены площадка для мини-футбола, шахматная площадка, детские игровые площадки, установлены спортивные сооружения и велосипедная дорожка, двенадцать беседок и пятнадцать скамеек.

Главная цель в создании таких площадок заключается в обеспечении здорового образа жизни молодежи, укреплении их здоровья, эффективной организации досуга, в том числе выработки привычки регулярно заниматься спортом.

С учетом пожеланий жителей установлены новые фонарные столбы, полностью отремонтированы фасад и подъезды зданий. Наряду с восстановлением существующего озеленения, на территории дополнительно посажены 100 деревьев, создана зеленая полоса на участке площадью 3 000 квадратных метров, а также на территории установлен ирригационный гидрант. С целью обеспечения удобства населения установлены камеры видеонаблюдения.

Реализация данного проекта предусматривается во всех районах Баку. В связи с этим просьба представлять в Общественное объединение IDEA информацию и рекомендации о нуждающихся в благоустройстве дворах нашей столицы.