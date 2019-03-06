В Баку в прошлом году на каждые три брака пришелся один развод

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Обнародована статистика зарегистрированных в прошлом году в Баку смертей, браков и разводов, а также приехавших и покинувших столицу людей.

Как сообщили Report в Госкомстате, по городу в целом зарегистрировано 13 117 случаев смерти, что составляет 5,8 на каждые 1 000 человек.

В 2018 году городскими (районными) отделами регистрации министерства юстиции зарегистрировано 15 056 браков и 4 772 развода. В то же время, на каждые 1 000 человек приходится 6,6 браков и 2,1 разводов.

В прошлом году соответствующими структурами министерства внутренних дел (МВД) и Государственной миграционной службы (ГМС) зарегистрировано 3 367 приехавших в Баку и 5 032 покинувших город людей.