​В Баку усилены дезинфекционные мероприятия

В соответствии с поручениями властей в целях предотвращения угрозы распространения на территории Азербайджана коронавируса (COVID - 19) исполнительная власть города Баку усилила неотложные мероприятия.

Как сообщили Report в пресс-службе мэрии, столичные коммунальные службы перешли на усиленный режим работы, проводя дезинфекционные мероприятия в соответствии с поручениями и рекомендациями оперативного штаба при Кабинете Министров.

Регулярно проводится дезинфекция блоков жилых домов, лестничных площадок, общедоступных мест, дворов и населенных кварталов, крупных торговых центров и моллов, а также осуществляются превентивные и просветительские мероприятия. Ежедневно с 06:00 до 08:00 и вечером с 21: 00 до 23: 00 с помощью специальной коммунальной техники промываются обочины столичных улиц и проспектов как в центре города, так и на прилегающих территориях.

Вот уже месяц как в более, чем 11 400 жилых зданиях, находящихся на балансе Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Баку, местах общего пользования проводятся регулярные дезинфекционные работы, особое внимание уделяется работам на площадках с контейнерами бытовых отходов. В то же время в столице имеется более 2000 кооперативных зданий и жилых комплексов. Поскольку эти здания находятся в частной или коллективной собственности, дезинфекционные мероприятия здесь должны проводиться за счет средств проживающих здесь жителей. К сожалению, к дезинфекционным мероприятиям в этих зданиях относятся недостаточно серьезно, что вызывает опасения.

Бакинская мэрия призвала граждан соблюдать требования личной и коллективной гигиены.