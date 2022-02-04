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В Баку создадут еще пять специализированных центров соцобслуживания

В Баку создадут еще пять специализированных центров соцобслуживания Согласно плану Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана на 2022 год, в этом году в Баку будет создано еще 5 специализированных центров социального обслуживания.
Социальная защита
4 февраля 2022 г. 11:36
В Баку создадут еще пять специализированных центров соцобслуживания

Согласно плану Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана на 2022 год, в этом году в Баку будет создано еще 5 специализированных центров социального обслуживания.

Как сообщает Report, два из них будут предоставлять услуги по социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

Также планируется создать Центр профилактической работы с семьями, оставившими детей без надзора, и Центр реинтеграции для предупреждения попадания детей в детские учреждения.

С каждым годом усиливается и предоставление реабилитационно-ориентированных социальных услуг жертвам домашнего насилия. В прошлом году также начал работу Центр помощи уязвимым группам населения в составе приюта и социально-реабилитационного учреждения.

В 2022 году в Баку в качестве пилотного проекта планируется создание Кризисного центра для помощи пострадавшим от бытового насилия.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda daha 5 ixtisaslaşmış sosial xidmət mərkəzi yaradılacaq

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