В Баку состояние аттракционов в новом парке оставляет желать лучшего

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Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В парке "Севирям", расположенном на территории Хатаинского района города Баку, сломались некоторые установленные качели.

На некоторых качелях есть проблемы, которые могут нанести вред детям.

Как сообщил Report сотрудник парка, пожелавший остаться неназванным, качели ломаются в ночные часы: "Пьяные люди наносят ущерб парку".

Отвечая на наш вопрос о надзоре в парке в ночное время, сотрудник сообщил, что в парке ночью имеется сторож. Однако, он не смог объяснить, как при наличии сторожа парку наносится ущерб.

Интересно, что аттракцион, предназначенный для скольжения детей, в отличие от других парков, деревянный. А это не позволяет скользить малышам.

Отметим, что парк сдан в эксплуатацию в октябре 2016 года. Парк, охватывающий территорию площадью 3,2 га, вот уже 7 месяцев предоставлен в распоряжение жителей столицы.