В Баку открылась фотовыставка, посвященная здоровому и активному старению

Сегодня в Баку прошла фотовыставка, посвященная активному и здоровому старению.

1 октября - в Международный день пожилых людей в Баку открылась фотовыставка, посвященная здоровому и активному старению.

Как передает Report, выставка организована по инициативе первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой и реализуется совместно с министерством труда и социальной защиты населения и Фонда ООН в области народонаселения.

На выставке представлены работы профессиональных фотографов, отражающие активную деятельность и образ жизни пожилых людей. Ее цель состоит в том, чтобы способствовать смене стереотипов, связанных с феноменом старения.

На открытии выставки представитель секретариата первого вице-президента Азербайджана Фарган Аббасзаде подчеркнул важность этого проекта. Он отметил, что проект включает в себя множество инклюзивных мероприятий и программ, направленных на пропаганду активного и здорового образа жизни пожилых людей. "Государственная поддержка и уважение к пожилым людям всегда были на высоком уровне",- добавил он. Также Ф. Аббасзаде отметил, что вместе с Государственным комитетом по статистике будет разрабатываться и подсчитываться новый индекс "активного старения среди пожилых людей".

"Сегодня всем нам нужны такие положительные примеры. На фотографиях, которые вы видите, пожилые люди своей энергией показывают, что возраст - это всего лишь цифры...Важность фотовыставки еще в том, что она будет экспонироваться на открытом воздухе на Приморском Бульваре. Это поможет повысить осведомленность людей о нашем проекте и будет мотивировать пожилых людей на активное участие в общественной жизни", - сказал глава представительства Фонда ООН в области народонаселения в Азербайджане Фарид Бабаев.

О мерах по усилению социальной защиты пожилых людей в нашей стране рассказал председатель Правления агентства DOST Фарид Мамедов. Он отметил, что проект "Активное старение" - это поддержка пожилым людям в их желании вести активный и здоровый образ жизни, а также меры правительства по социальной защите пожилых людей.

Напомним, что фотовыставка будет функционировать на Приморском бульваре в течение следующих двух дней.