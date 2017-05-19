В Баку состоялась презентация нового благотворительного фонда

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Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ 19 мая в Баку состоялась презентация благотворительного фонда "Жизнь" ("Həyat Fondu").

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Учредитель "Həyat Fondu", звездный посол IV Игр исламской солидарности "Баку-2017" Гаджи Нуран Гусейнов, выступая на мероприятии, отметил, что фонд создан с целью возрождения существующих в Азербайджане древний традиций благотворительности, придания им нового направления. Основная деятельность фонда "Жизнь" состоит в быстром и эффективном направлении помощи от отдельных граждан и структур всем нуждающимся.

Было доведено до внимания, что "Həyat Fondu" будет финансироваться за счет пожертвований людей, желающих оказать помощь. "Внести пожертвования в Фонд "Жизнь" можно будет, позвонив или отправив сообщение на номер 999 с номеров всех мобильных операторов, по почте, через банк или посредством платежных аппаратов, а также перечислив средства на счет Фонда или нуждающихся лиц, зайдя на сайт Фонда www.hayatfondu.az, смогут официально обратиться, заполнив необходимую анкету. Также можно будет обратиться, просто отправив письмо. Кроме того, раз в неделю на телеканале ATV планируется трансляция передачи "Həyat Fondu". Передача будет рассказывать о людях, которым необходимо помочь, работах, которые будут осуществляться при поддержке Фонда "Жизнь", - добавил Гаджи Нуран.

Звездный посол Исламиады также поблагодарил первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву и вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлу Алиеву за оказанную поддержку при его лечении от тяжелой болезни. "Как вы знаете, около 4 лет я страдал от рака. Врачи уже хотели остановить лечение. Говорили, что нет эффекта от лечения. Но, слава Богу, что мне оказал поддержку Фонд Гейдара Алиева. Я еще раз выражаю признательность Мехрибан Алиевой и Лейле Алиевой", - подчеркнул Гаджи Нуран.

Выступивший на мероприятии начальник Службы государственной безопасности, Национальный герой Азербайджана, генерал-лейтенант Мадат Гулиев подчеркнул значимость создания нового фонда. "Я рад, что сегодня принимаю участие в прекрасном мероприятии. Заглянув в историю, я хочу отметить создание благотворительного фонда торжеством титанического труда и дальновидной политики Великого лидера Гейдара Алиева. Из-за пребывания у власти в 1988-1993-х годах некомпетентных людей Азербайджан столкнулся с угрозой распада. Однако по требованию и настоянию народа общенациональный лидер Гейдар Алиев вернулся в Азербайджан, и, собрав вокруг себя опытных профессионалов, за короткое время спас Азербайджан от угрозы распада, и привел страну к сегодняшнему развитию. Великий лидер Гейдар Алиев сказал, что "Азербайджан взойдет над миром как Солнце". Сегодня в Азербайджане проводятся IV Игры исламской солидарности. Это большой праздник для нашей страны. Отрадно, что в Азербайджане создается такой фонд. И вне всяких сомнений, что фонд "Жизнь" скоро начнет помогать нуждающимся людям", - подчеркнул М.Гулиев.

Выступившие на мероприятии народные артисты Азербайджана Гамида Омарова и Энвер Садыхов, бронзовый призер Рио-2016, чемпион мира по греко-римской борьбе, спортивный посол IV Игр исламской солидарности "Баку-2017" Расул Чунаев и другие отметили значение создания нового фонда.