В Баку будет изменен график работы

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана обратилось к работодателям в частном секторе и руководителям банков относительно изменения графика работы в Баку.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства, начиная с августа 2015 года, рекомендуется начинать работу в частном секторе в 07:30-08:00, а в банковском секторе - в 10:00.

В сообщении говорится: “Согласно 24-му пункту протокола № 1 комиссии по безопасности дорожного движения при Кабинете министров Азербайджанской республики от 30 июня 2015 года "О дополнительных мерах по усовершенствованию движения транспорта в Баку", для того, чтобы нормализовать режим работы общественного городского транспорта в городе Баку, не создавать условий для образования пробок на автомобильных дорогах и повысить безопасность дорожного движения при пассажироперевозках, начиная с августа 2015 года рекомендуется начинать работу в частном секторе в 07:30-08:00, а в банковском секторе - в 10:00. Для обеспечения исполнения рекомендации важно соблюдение требований вышеуказанного трудового законодательства работодателями частного сектора и руководителями банков".

В обращении работодателей частного сектора и руководителей банков просят выслать информацию о предпринятых мерах на электронную почту министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской республики (info@mlspp.gov.az).