В Баку прошло совещание, посвященное деятельности координационных комитетов содействия занятости

Под председательством вице-премьера, председателя Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений Али Ахмедова состоялось очередное республиканское совещание по вопросам деятельности координационных комитетов, оказывающих содействие занятости н

Под председательством вице-премьера, председателя Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений Али Ахмедова состоялось очередное республиканское совещание по вопросам деятельности координационных комитетов, оказывающих содействие занятости населения.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В мероприятии приняли участие руководители рабочих групп при Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений и руководители координационных комитетов содействия занятости населения.

На встрече руководители координационных комитетов содействия занятости населения подробно рассказали о проделанной работе, в том числе о предотвращении теневой занятости и мерах, реализуемых в других направлениях.

В ходе встречи А.Ахмедов дал соответствующие поручения руководителям координационных комитетов для организации их эффективной деятельности.