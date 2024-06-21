О нас

В Баку прошло совещание, посвященное деятельности координационных комитетов содействия занятости

В Баку прошло совещание, посвященное деятельности координационных комитетов содействия занятости Под председательством вице-премьера, председателя Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений Али Ахмедова состоялось очередное республиканское совещание по вопросам деятельности координационных комитетов, оказывающих содействие занятости н
Социальная защита
21 июня 2024 г. 19:08
В Баку прошло совещание, посвященное деятельности координационных комитетов содействия занятости

Под председательством вице-премьера, председателя Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений Али Ахмедова состоялось очередное республиканское совещание по вопросам деятельности координационных комитетов, оказывающих содействие занятости населения.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В мероприятии приняли участие руководители рабочих групп при Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений и руководители координационных комитетов содействия занятости населения.

На встрече руководители координационных комитетов содействия занятости населения подробно рассказали о проделанной работе, в том числе о предотвращении теневой занятости и мерах, реализуемых в других направлениях.

В ходе встречи А.Ахмедов дал соответствующие поручения руководителям координационных комитетов для организации их эффективной деятельности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоMəşğulluğa kömək göstərən əlaqələndirmə komitələrinin fəaliyyətinə dair müşavirə keçirilib

Экслюзивные новости

Зия Алиев: Уход какой-либо страховой компании с рынка не ожидается
Зия Алиев: Уход какой-либо страховой компании с рынка не ожидается
21 июня 2024 г. 15:24
Генсек ТМТМ: Вклад Азербайджана в проект демонстрирует стремление улучшить международную логистику
Генсек ТМТМ: Вклад Азербайджана в проект демонстрирует стремление улучшить международную логистику
21 июня 2024 г. 14:33
Ален Стивен: Подобные Азербайджану страны могут стать лидерами развития ВИЭ
Ален Стивен: Подобные Азербайджану страны могут стать лидерами развития ВИЭ
21 июня 2024 г. 13:49
Глава Укрэнерго: Более половины энергосети страны повреждено
Глава "Укрэнерго": Более половины энергосети страны повреждено
20 июня 2024 г. 17:08
Министр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
ФотоМинистр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
14 июня 2024 г. 14:19
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
12 июня 2024 г. 15:48
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
12 июня 2024 г. 10:00
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
10 июня 2024 г. 15:22
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
7 июня 2024 г. 16:13
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
7 июня 2024 г. 14:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi