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В Баку прошла встреча с блокадниками Ленинграда

В Баку прошла встреча с блокадниками Ленинграда Ежегодно 27 января в России отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год). Это День воинской славы России, который был установлен в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы (победных днях) России» от 13
Социальная защита
26 января 2021 г. 01:18
В Баку прошла встреча с блокадниками Ленинграда

Ежегодно 27 января в России отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год). Это День воинской славы России, который был установлен в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы (победных днях) России» от 13 марта 1995 года. 27 января 1944 года закончилась героическая оборона города на Неве, продолжавшаяся на протяжении 872 дней. Немецким войскам так и не удалось вступить в город, сломить сопротивление и дух его защитников.

В преддверии этого праздника, 25 января в Баку в рамках проекта «Дорогами добра» Российского информационно-культурного центра в Баку (РИКЦ) прошла встреча с членами Общественного объединения жителей блокадного Ленинграда.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу РИКЦ, во встрече приняли участие члены Молодежного объединения при Землячестве казаков в Азербайджане и Ассоциации русской молодежи Азербайджана.

В связи с действующими ограничениями в стране, встреча проходила на свежем воздухе с соблюдением всех мер предосторожности.

Членам Общественного объединения жителей блокадного Ленинграда были вручены памятные сувениры и сделаны фотографии на память.

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