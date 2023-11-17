В Баку прошла конференция "Великое возвращение: реинтеграция и развитие в качестве общины", организованная Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев.
Как сообщает Report, мероприятие было посвящено итогам начального этапа проекта “Поддержка инициатив по созданию устойчивых общин посредством поощрения и привлечения граждан к деятельности, приносящей доход”, реализуемого в рамках I Государственной программы "Великого возвращения" на освобожденные от оккупации территории.
На мероприятии были продемонстрированы видеоролики о возвращении бывших вынужденных переселенцев в родные дома.
В завершении участникам проекта были вручены сертификаты.
Участники конференции ознакомились с оборудованием, предоставляемым вынужденным переселенцам для различной деятельности, приносящей доход.