В Баку прошла конференция "Великое возвращение: реинтеграция и развитие в качестве общины"

В Баку прошла конференция "Великое возвращение: реинтеграция и развитие в качестве общины", организованная Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

В Баку прошла конференция "Великое возвращение: реинтеграция и развитие в качестве общины", организованная Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report, мероприятие было посвящено итогам начального этапа проекта “Поддержка инициатив по созданию устойчивых общин посредством поощрения и привлечения граждан к деятельности, приносящей доход”, реализуемого в рамках I Государственной программы "Великого возвращения" на освобожденные от оккупации территории.

На мероприятии были продемонстрированы видеоролики о возвращении бывших вынужденных переселенцев в родные дома.

В завершении участникам проекта были вручены сертификаты.

Участники конференции ознакомились с оборудованием, предоставляемым вынужденным переселенцам для различной деятельности, приносящей доход.