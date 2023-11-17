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В Баку прошла конференция "Великое возвращение: реинтеграция и развитие в качестве общины"

В Баку прошла конференция "Великое возвращение: реинтеграция и развитие в качестве общины" В Баку прошла конференция "Великое возвращение: реинтеграция и развитие в качестве общины", организованная Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев.
Социальная защита
17 ноября 2023 г. 18:57
В Баку прошла конференция Великое возвращение: реинтеграция и развитие в качестве общины

В Баку прошла конференция "Великое возвращение: реинтеграция и развитие в качестве общины", организованная Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report, мероприятие было посвящено итогам начального этапа проекта “Поддержка инициатив по созданию устойчивых общин посредством поощрения и привлечения граждан к деятельности, приносящей доход”, реализуемого в рамках I Государственной программы "Великого возвращения" на освобожденные от оккупации территории.

На мероприятии были продемонстрированы видеоролики о возвращении бывших вынужденных переселенцев в родные дома.

В завершении участникам проекта были вручены сертификаты.

Участники конференции ознакомились с оборудованием, предоставляемым вынужденным переселенцам для различной деятельности, приносящей доход.

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Версия на английском языке ФотоBaku hosts conference on Great Return, reintegration and development as community
Версия на азербайджанском языке ФотоQarabağ və Şərqi Zəngəzura qayıdanların məşğulluğunun təmin olunması üçün görüləcək işlər açıqlanıb

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