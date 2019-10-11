В Баку cостоялась конференция, посвященная агентствам развития тюркоязычных государств - ФОТО

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В бакинском университете ADA состоялась конференция "Стимулирование интеграции официальных агентств по развитию тюркоязычных государств в международную систему помощи". Как сообщает Report, конференция проходит в рамках VII Встречи в верхах глав тюркоязычных государств при поддержке Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

На мероприятии, организованного Агентством международного развития при МИД Азербайджана (AİDA), Координационным офисом ООН по гуманитарным вопросам (OCHA) и Программой развития ООН, приняли участие представители официальных агентств тюркоязычных государств, а также высокопоставленные представители международных и специализированных региональных организаций.

Основной целью конференции является демонстрация гуманитарных возможностей агентств тюркоязычных государств, обсуждение трудностей и перспектив их решений, создание новой платформы сотрудничества в рабочей группе между агентствами помощи развития и международными структурами.

В мероприятии приняли участие глава представительства Программы развития ООН Алессандро Фракассети, представитель AİDA Этибар Керимов и заместитель генерального секретаря Тюркского совета Гисмет Гёзалов.