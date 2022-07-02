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В Баку прошел фестиваль "Секрет профессии"

В Баку прошел фестиваль "Секрет профессии" В рамках совместного сотрудничества Государственного агентства профессионального образования Азербайджана, Европейского Союза и Программы развития ООН в Ичеришехер, на площади Гоша гала прошел фестиваль "Секрет профессии".
Социальная защита
2 июля 2022 г. 12:56
В Баку прошел фестиваль Секрет профессии

В рамках совместного сотрудничества Государственного агентства профессионального образования Азербайджана, Европейского Союза и Программы развития ООН в Ичеришехер, на площади Гоша гала прошел фестиваль "Секрет профессии".

Как передает Report, в церемонии открытия мероприятия выступили заместитель министра образования Идрис Исаев, заместитель директора Государственного агентства профессионального образования Джейхун Керимов, глава Представительства Европейского Союза в Азербайджане, посол Петр Михалко, исполняющий обязанности постоянного представителя Программы развития ООН (ПРООН) в Азербайджане Чару Биста, председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Шахин Сеидзаде, председатель правления Государственного агентства занятости Мустафа Аббасбейли.

В рамках фестиваля посетители ознакомились с выставкой изделий ручной работы учащихся профессиональных учебных заведений Баку и различных регионов, обучающихся в сферах туризма, промышленности, сельского хозяйства, ИКТ и общественного питания, проведены мастер-классы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Bir Peşənin Sirri” festivalı keçirilib

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