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В Баку пройдет международная конференция "SOCGOV 2025: ИИ для человека и трансформации"

В Баку пройдет международная конференция "SOCGOV 2025: ИИ для человека и трансформации" В октябре этого года в Баку пройдет международная конференция "SOCGOV 2025: Искусственный интеллект для человека и трансформации".
Социальная защита
12 июня 2025 г. 10:49
В Баку пройдет международная конференция SOCGOV 2025: ИИ для человека и трансформации

В октябре этого года в Баку пройдет международная конференция "SOCGOV 2025: Искусственный интеллект для человека и трансформации".

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, мероприятие будет организовано Агентством DOST.

Конференция соберет вместе государственных чиновников, местных и международных экспертов, ученых и представителей международных организаций, специализирующихся в области искусственного интеллекта, технологической трансформации и человеческого общества.

SOCGOV 2025 станет авторитетной платформой, на которой будут обсуждаться актуальные темы влияния ИИ на социальную жизнь общества.

Проведение конференции планируется на ежегодной основе.

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Версия на английском языке Baku to host international conference on AI in October
Версия на азербайджанском языке Bakıda “SOCGOV 2025: Süni zəka İnsan və Transformasiya üçün” adlı beynəlxalq konfrans keçiriləcək

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