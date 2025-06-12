В Баку пройдет международная конференция "SOCGOV 2025: ИИ для человека и трансформации"

В октябре этого года в Баку пройдет международная конференция "SOCGOV 2025: Искусственный интеллект для человека и трансформации".

В октябре этого года в Баку пройдет международная конференция "SOCGOV 2025: Искусственный интеллект для человека и трансформации".

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, мероприятие будет организовано Агентством DOST.

Конференция соберет вместе государственных чиновников, местных и международных экспертов, ученых и представителей международных организаций, специализирующихся в области искусственного интеллекта, технологической трансформации и человеческого общества.

SOCGOV 2025 станет авторитетной платформой, на которой будут обсуждаться актуальные темы влияния ИИ на социальную жизнь общества.

Проведение конференции планируется на ежегодной основе.