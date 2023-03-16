О нас

В Баку проходит первый международный конгресс и выставка долголетия

В Баку проходит первый международный конгресс и выставка долголетия В Баку проходит первый международный конгресс и выставка долголетия Viva la vida.
Социальная защита
16 марта 2023 г. 12:43
В Баку проходит первый международный конгресс и выставка долголетия

В Баку проходит первый международный конгресс и выставка долголетия Viva la vida.

Как сообщает Report, мероприятие началось с исполнения азербайджанской национальной музыки и танцев.

На мероприятии планируется выступление 21 спикера из разных стран мира.

Специалист по психическому здоровью, соучредитель компании Possumus Development, занимающейся развитием медицинских спа и оздоровительных центров по долголетию Илона Ансоне, в приветственной речи отметила, что в мероприятии принимают участие около 10 стартапов.

На протяжении всего конгресса спикеры будут предоставлять информацию и советы касательно мужского и женского долголетия, психического и духовного долголетии.

Мероприятие продлится до 17 марта.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda uzunömürlülük üzrə ilk beynəlxalq konqres və sərgi keçirilir

Экслюзивные новости

Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
15 марта 2023 г. 17:22
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
15 марта 2023 г. 14:59
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
15 марта 2023 г. 12:33
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
14 марта 2023 г. 13:30
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
13 марта 2023 г. 11:31
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
10 марта 2023 г. 17:09
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
10 марта 2023 г. 15:09
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
8 марта 2023 г. 10:49
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
7 марта 2023 г. 14:07
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
6 марта 2023 г. 18:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi