В Баку проходит первый международный конгресс и выставка долголетия

В Баку проходит первый международный конгресс и выставка долголетия Viva la vida.

В Баку проходит первый международный конгресс и выставка долголетия Viva la vida.

Как сообщает Report, мероприятие началось с исполнения азербайджанской национальной музыки и танцев.

На мероприятии планируется выступление 21 спикера из разных стран мира.

Специалист по психическому здоровью, соучредитель компании Possumus Development, занимающейся развитием медицинских спа и оздоровительных центров по долголетию Илона Ансоне, в приветственной речи отметила, что в мероприятии принимают участие около 10 стартапов.

На протяжении всего конгресса спикеры будут предоставлять информацию и советы касательно мужского и женского долголетия, психического и духовного долголетии.

Мероприятие продлится до 17 марта.