В Баку проходит первый международный конгресс и выставка долголетия Viva la vida.
Как сообщает Report, мероприятие началось с исполнения азербайджанской национальной музыки и танцев.
На мероприятии планируется выступление 21 спикера из разных стран мира.
Специалист по психическому здоровью, соучредитель компании Possumus Development, занимающейся развитием медицинских спа и оздоровительных центров по долголетию Илона Ансоне, в приветственной речи отметила, что в мероприятии принимают участие около 10 стартапов.
На протяжении всего конгресса спикеры будут предоставлять информацию и советы касательно мужского и женского долголетия, психического и духовного долголетии.
Мероприятие продлится до 17 марта.