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В Баку проходит очередной общегородской субботник

В Баку проходит очередной общегородской субботник На территории столицы Азербайджана проходит очередной общегородской субботник с участием сотрудников Исполнительной власти города Баку.
Социальная защита
22 июля 2023 г. 13:17
В Баку проходит очередной общегородской субботник

На территории столицы Азербайджана проходит очередной общегородской субботник с участием сотрудников Исполнительной власти города Баку.

Как сообщает Report, начавшийся утром субботник охватил все столичные районы. В ходе субботника столичные коммунальные службы не наносящими вреда природе чистящими средствами вымыли улицы и проспекты, бордюры и фонарные столбы, придорожные ограждения, фасады ряда зданий, скамейки в парках и зонах отдыха.

Работники Бакинского городского объединения по озеленению осуществили агротехнический уход за деревьями и другими зелеными насаждениями. В то же время на территории столицы были посажены новые деревья, кустарники и цветы, соответствующие климату Абшеронского района, подстрижены газоны в парках и зеленых зонах.

Посредством техники коммунальных служб была вымыты основные улицы и проспекты, проведены дополнительные уборочные работы в жилых домах, кварталах, дворах и на мусорных площадках.

Во время субботника также были вымыты и очищены витрины предприятий общественного питания, торговых и других объектов, расположенных вдоль проспектов и улиц, киоски и автобусные остановки. Сотрудники объектов также проявили активность.

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