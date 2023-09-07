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В Баку проходит международная конференция в сфере социальных услуг

В Баку проходит международная конференция в сфере социальных услуг В Центре Гейдара Алиева в Баку стартовала первая в Азербайджане международная конференция в сфере социальных услуг "DOST 2023: единая платформа для предоставления гибких, инновационных и устойчивых услуг".
Социальная защита
7 сентября 2023 г. 10:47
В Баку проходит международная конференция в сфере социальных услуг

В Центре Гейдара Алиева в Баку стартовала первая в Азербайджане международная конференция в сфере социальных услуг "DOST 2023: единая платформа для предоставления гибких, инновационных и устойчивых услуг".

Как сообщает Report, мероприятие проводится по инициативе Агентства DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, а также 5-летия со дня создания Агентства DOST.

В конференции принимают участие 50 иностранных, 110 местных гостей, а также 40 международных организаций.

Конференция продолжится презентациями, панельными дискуссиями и выступлениями местных и международных экспертов по различным темам.

Информационными партнерами конференции являются телеканалы AzTV и Real, а также информационные агентства Report и АПА.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan hosting international conference on social services
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “DOST 2023: çevik, innovativ və davamlı xidmətlərin göstərilməsi üçün vahid platforma” adlı beynəlxalq konfrans keçirilir

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