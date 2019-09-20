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В Баку проходит мероприятие "Скажем нет оскорблениям и клевете в соцсетях"

В Баку проходит мероприятие "Скажем нет оскорблениям и клевете в соцсе

В Баку при организации Группы мониторинга правозащитных организаций проводится круглый стол на тему "Скажем НЕТ ругательствам, оскорблениям и клевете в социальных сетях".

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие правозащитники Группы мониторинга правозащитных организаций, руководители НПО, представители СМИ и общественности.

Основная цель мероприятия - обсудить и найти способы борьбы с распространенными в последнее время в социальных сетях ругательствами, оскорблениями и клеветой.

По итогам мероприятия участники примут заявление.

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