В Баку проходит мероприятие "Скажем нет оскорблениям и клевете в соцсетях"

В Баку при организации Группы мониторинга правозащитных организаций проводится круглый стол на тему "Скажем НЕТ ругательствам, оскорблениям и клевете в социальных сетях".

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие правозащитники Группы мониторинга правозащитных организаций, руководители НПО, представители СМИ и общественности.

Основная цель мероприятия - обсудить и найти способы борьбы с распространенными в последнее время в социальных сетях ругательствами, оскорблениями и клеветой.

По итогам мероприятия участники примут заявление.